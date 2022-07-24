أبدى النادي الأهلي المصري بقيادة مدربه البرتغالي ريكاردو سواريش رغبة قوية في ضم المهاجم الأنجولي فابيو أبرو لاعب نادي الباطن خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الباطن: لا نمانع رحيل فابيو إبرو للأهلي بشرط#صباح_ONTime pic.twitter.com/m2lVsl6PV8 — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 24, 2022

وذكر برنامج صباح On Time على قناة On Time Sports المصرية أن إدارة نادي الباطن اشترطت تقديم إدارة الأهلي لعرض جيد مقابل رحيل أبرو إلى المارد الأحمر.

9 أهداف لـ فابيو أبرو الموسم الماضي

ويلعب أبرو مع فريق الباطن منذ عامين قادمًا من نادي موريرينسي البرتغالي، كما سجل مع الفريق السماوي 9 أهداف في الموسم المنصرم في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويرغب الأهلي المصري في تدعيم صفوفه الهجومية بصفقات قوية بسبب إصابة طاهر محمد طاهر ومحمد شريف وتراجع مستوى كل من صلاح محسن وبيرسي تاو.