أصبح اللاعب البرازيلي ماثيوس بيريرا قريبًا من أي وقت مضى للرحيل عن نادي الهلال في صيف عام 2022.

النجم البرازيلي لم ينجح في موسم 2021/ 2022 في تقديم المنتظر منه مع أزرق الرياض، مما جعل الكثير من الجماهير تطلب رحيله، ليقوم بحذف صوره بقميص الهلال عبر “الإنستجرام”.

ماثيوس بيريرا يرضخ لمطالب بوتافوجو:

موقع UOL ذكر أن بيريرا اتفق مع فريق بوتافجو البرازيلي على تخفيض جزء من راتبه الكبير مقابل العودة واللعب في البرازيل، ليقترب بوتافوجو من ضم ثاني صفقة له بـ الدوري السعودي للمحترفين، بعد تعاقده مع البرازيلي كارلوس إدواردو قادمًا من صفوف الأهلي.

3 أشياء تدفع بيريرا لمغادرة أزرق الرياض وهم ”رغبة نادي بوتافوجو في ضمه من الهلال، اللاعب غير سعيد في الهلال بسبب خلافات مع المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم ثم مع المدرب الحالي الأرجنتيني رامون دياز، محاولة بيريرا إقناع الهلال بفسخ العقد الممتد حتى صيف 2025″.