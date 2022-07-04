كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن شرط غريب من إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي للموافقة على رحيل اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكان رونالدو طلب الرحيل عن صفوف اليونايتد في صيف العام الحالي، بسبب شعوره بخيانة إدارة النادي، حيث قدم كل شيء من أجل النادي، ومانشستر يونايتد لم يفعل أي شيء من أجله، ولم يقم بدوره لتعزيز قدرات الفريق.

أسباب تجعل كريستيانو رونالدو يفكر في مغادرة اليونايتد

السبب الثاني هو اعتقاد النجم البرتغالي أن اللاعبين لا يبذلون كل ما في وسعهم من أجل أن يفوز يونايتد في كل مباراة، بينما كانت المفاجأة في رغبته بالرحيل في يناير الماضي ولكنه لم يرغب في إثارة الجدل. السبب الثالث هو شعور اللاعب البرتغالي بالتحفظ حول تحركات يونايتد في سوق انتقالات الصيف، بالإضافة إلى مشاركة النادي في الدوري الأوروبي، وعدم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

صحيفة Mirror البريطانية ذكرت أن الشرط الوحيد لـ مان يونايتد للموافقة على رحيل كريستيانو رونالدو، هو تسببه في أزمات مع المدرب الهولندي تين هاج.

ورغم أن تيج هاج أكد على أن رونالدو ضمن حساباته للموسم الجديد، لكنه لن يقف عائقًا أمام النجم البرتغالي في حال قرر الرحيل.