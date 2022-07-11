يبدو أن صفقة انتقال اللاعب محمد الكويكبي لنادي الهلال قد تكون مهددة بالفشل، وذلك بعد اهتمام أزرق الرياض بضم نجم الاتفاق في صيف 2022.

وارتبط اسم نجم الاتفاق بنادي الهلال، بعد انتقال اللاعب عبدالرحمن العبيد لنادي الاتفاق على سبيل الإعارة من نادي الهلال الجمعة الماضية.

وكان لاعب الاتفاق طلب عقد لمدة 4 مواسم، لكن الهلال رفض وأصر على منح اللاعب عقد لمدة موسمين بحسب الناقد سيف الرخيص.

رفض الكويكبي قد يصعب مهمة انتقاله إلى الهلال

وربما في حال لم ينضم الكويكبي إلى الهلال حاليًا قد تكون الفرصة صعبة عليه في الفترة المقبلة، خاصة أن الهلال سيصرف نظر عن الصفقة في حال رفض لاعب الاتفاق العرض الحالي.

يذكر أن الكويكبي كان سجل هدف فوز الاتفاق وبقائه في دوري المحترفين السعودي في شباك نادي الفيحاء في الجولة الأخيرة من دوري المحترفين يوم 27 يونيو الماضي.

ويسعى نادي الهلال لتدعيم صفوفه بأقوى الصفقات، لكنه يواجه حاليًّا خطر عدم قيد صفقاته الجديدة بسبب العقوبة الموقعة عليه من غرفة فض المنازعات بحرمانه من قيد الصفقات لفترتين بسبب قضية لاعبه محمد كنو.