قال الأمير نواف بن محمد عضو شرف نادي الهلال: إن أزرق الرياض يستطيع تسجيل الصفقات خلال الفترة الحالية، رغم عقوبة المنع لفترتي انتقالات بسبب قضية محمد كنو.

وتحدث نواف بن محمد لـ برنامج Over “العربية بود كاست” قائلًا: “الهلال حتى الآن يستطيع تسجيل لاعبين جدد، وإدارة النادي لم يصلها شيء يثبت بتوقيع محمد كنو لنادٍ آخر”.

تفاصيل القضية:

وفي الأول من مايو الماضي كانت غرفة فض المنازعات أصدرت قرارًا يقضي بإيقاف لاعب الهلال 4 أشهر، وحرمان الهلال من تسجيل الصفقات لفترتين.

الهلال تقدم باستئناف لمركز التحكيم الرياضي أملًا في رفع العقوبة أو تعليقها، لكن سعود الصرامي قال عبر حسابه في “تويتر”: “تجديد عقد الكوري الجنوبي جانغ هيون سو لعام آخر، هو مؤشر لتثبيت مركز التحكيم الرياضي لقرار لجنة الاحتراف وغرفة فض المنازعات بمنع الأزرق من التسجيل لفترتين، تنفيذًا للعقوبة التي فرضت على النادي العاصمي الكبير بعد توقيعه لعقد جديد مع محمد كنو”.