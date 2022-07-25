أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير (مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة)، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين، من حمَلة مختلف المؤهلات، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مدير الإنشاءات.

المدير التجاري.

مدير الهندسة المعمارية.

شريك أعمال أول للموارد البشرية.

مساعد مدير البناء.

مدير معماري أول.

مدير المشروع.

مساعد مدير البناء.

أخصائي مراقبة الوثائق الأمنية.