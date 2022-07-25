أعلنت شركة الحفر العربية، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين من حملة الثانوية فأعلى؛ في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة في المملكة؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: