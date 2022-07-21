أكدت شركة الكهرباء أنها لا تقوم بفصل الخدمة الكهربائية خلال بعض الأوقات والحالات.
حالات عدم فصل الخدمة:
وتابعت الكهرباء ردًا على شكوى مواطن من انقطاع التيار بسبب عدم سداده الفاتورة، أنه لا يتم فصل الخدمة في الحالات الآتية:
-فترة الاختبارات الدراسية لمدارس التعليم العام، وذلك بالنسبة لفئة الاستهلاك السكني
-بعد الساعة الثانية عشرة ظهراً
-خارج أوقات العمل الرسمي للشركة
-شهر رمضان المبارك لفئة الاستهلاك السكني
وفي وقت سابق، حددت الشركة السعودية للكهرباء، خطوات التقدم بطلب لفحص عداد الاستهلاك عبر موقع الشركة الرسمي على الإنترنت.
خطوات فحص العداد:
وقالت الشركة، ردًّا على استفسار أحد المواطنين: إن خطوات التقدم بطلب فحص عداد تتضمن ما يلي:
– تسجيل الدخول على الوقع الخاص بالشركة
– ثم اختيار أيقونة الشكاوى
– الضغط على شكوى جديدة
– ثم خدمات المشتركين – تصنيف الشكوى ـ طلبات فواتير
– أخيرا اختيار نوع الشكوى “فحص عداد”.
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