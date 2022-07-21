أكدت شركة الكهرباء أنها لا تقوم بفصل الخدمة الكهربائية خلال بعض الأوقات والحالات.

حالات عدم فصل الخدمة:

وتابعت الكهرباء ردًا على شكوى مواطن من انقطاع التيار بسبب عدم سداده الفاتورة، أنه لا يتم فصل الخدمة في الحالات الآتية:

-فترة الاختبارات الدراسية لمدارس التعليم العام، وذلك بالنسبة لفئة الاستهلاك السكني

-بعد الساعة الثانية عشرة ظهراً

-خارج أوقات العمل الرسمي للشركة

-شهر رمضان المبارك لفئة الاستهلاك السكني

وفي وقت سابق، حددت الشركة السعودية للكهرباء، خطوات التقدم بطلب لفحص عداد الاستهلاك عبر موقع الشركة الرسمي على الإنترنت.

خطوات فحص العداد:

وقالت الشركة، ردًّا على استفسار أحد المواطنين: إن خطوات التقدم بطلب فحص عداد تتضمن ما يلي:

– تسجيل الدخول على الوقع الخاص بالشركة

– ثم اختيار أيقونة الشكاوى

– الضغط على شكوى جديدة

– ثم خدمات المشتركين – تصنيف الشكوى ـ طلبات فواتير

– أخيرا اختيار نوع الشكوى “فحص عداد”.