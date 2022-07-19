أعلنت شركة المياه الوطنية (NWC)، عبر حسابها بموقع لينكدإن للتوظيف، عن بدء التقديم في برنامج (إعداد 2022م)، لتطوير خريجي وخريجات البكالوريوس، وذلك بفروع الشركة في (عدة مناطق المملكة) – وذلك وفقا للتفاصيل التالية:
عن التدريب:
- تؤمن شركة المياه الوطنية بأهمية حصول كل شاب وشابة من أبناء هذا الوطن على فرصة تدريبية تساعدهم على تنمية مهاراتهم ليكونوا قادرين على خوض غمار سوق العمل، لذا أطلقت الشركة برنامج “إعداد” الخاص بتأهيل وتدريب الخريجين والخريجات من خلال التدريب على رأس العمل في مواقع الشركة.
الشروط:
- سعودي / سعودية الجنسية.
- غير مسجل في التأمينات الاجتماعية.
- الحصول على درجة البكالوريوس.
- اجتياز المقابلة الشخصية.
أهداف التدريب:
- المساهمة في تدريب وتأهيل الخريجين وإعدادهم لسوق العمل.
- المشاركة في تعزيز فرص حصول الخريجين على وظائف في سوق العمل.
- الاستفادة من تطبيق الدورات التدريبية التخصصية.
مدة التدريب:
- مدة التدريب 6 أشهر.
أماكن التدريب:
- الرياض.
- جدة.
- الدمام.
- أبها.
- القصيم.
- المدينة المنورة.
طريقة التقديم:
أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 19 يوليو 2022م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي (اضغط هنا).
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