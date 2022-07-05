استعرض مدير برنامج الإعانات الزراعية في وزارة البيئة والمياه والزراعة، المهندس غسان بكري، شروط استحقاق الدعم المالي لصغار مربي الماشية.

شروط استحقاق الدعم:

وأكد بكري، خلال مداخلة إلى “العربية”، أن الشروط منها أن يكون المستفيد سعوديًّا في سن 21 سنة، ولا يعمل في أحد القطاعين العام والخاص وممتهن لتربية الماشية ومسجل في وزارة الموارد البشرية ضمن شهادة العمل الحر، ويمتلك 500 رأس من الماشية فأقل.

وتابع أن الدعم المالي المخصص لبرنامج صغار مربي الماشية سينعكس على زيادة الإنتاج المحلي وأكثر من 100 ألف شخص مستفيد من الدعم.

تفاصيل الدعم:

ولفت إلى أن الدعم يشمل المربين في كل مناطق المملكة، ويسهم في رفع الكفاءة الإنتاجية لصغار مربي الماشية، فيما تكون آلية صرف الدعم عبر دراسة الأهلية من خلال المصادر الموثوقة ويتم الصرف وفق آليات الأهلية كل شهر ميلادي.