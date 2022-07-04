استعرض برنامج حساب المواطن الشروط والفرق بين الأهلية والاستحقاق بعد إعادة فتح التسجيل في البرنامج إثر التعديلات الأخيرة.

الفرق بين الأهلية والاستحقاق:

ولفت البرنامج إلى أن الفرق بين الأهلية والاستحقاق هي أن شروط الاستحقاق منها الجنسية للمستفيد الرئيسي وكذلك معيار الإقامة وتوافق البيانات مع الجهات ذات العلاقة، حيث يتم احتساب الاستحقاق الفعلي للمستفيد وفقًا لمعايير منها، عدد أفراد الأسرة وأعمار أفراد الأسرة ومجموع الدخل الشهري للأسرة.

وبدأ برنامج حساب المواطن بتطبيق التعديلات الجديدة، معلنًا أنه يمكن التسجيل في البرنامج من خلال الرابط التالي: هنا.

وصدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن وفق الضوابط المعلنة مسبقًا.

أمر ملكي كريم:

جاء ذلك انطلاقًا من حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بأبنائه من المواطنين والمواطنات في سبيل حماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المُترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية، وبناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على ضوء دراسة مجلس الشؤون الاقتصادية برئاسته لتطورات الأوضاع الاقتصادية في العالم وسبل حماية أبناء وبنات الوطن من الأسر المستحقة من التأثر بتداعياتها.

وصدر أمر ملكي كريم بالموافقة على تخصيص دعم مالي بمبلغ (20) مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالميًّا، منها 10.4 مليارات ريال كتحويلات نقدية مباشرة لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، وبرنامج حساب المواطن، وبرنامج دعم صغار مربي الماشية، على أن يخصص بقية المبلغ لزيادة المخزونات الإستراتيجية للمواد الأساسية والتأكد من توفرها.

شروط الأهلية:

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن أن يكون المسجل مواطنًا سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كذلك يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.