أصبح نادي برشلونة الإسباني، قريبًا من أي وقت مضى للتعاقد مع البولندي روبيرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان البايرن أعلن أنه وافق على انتقال اللاعب البولندي لـ برشلونة دون الكشف عن أي تفاصيل.

شروط غريبة في عقد ليفاندوفسكي

وقال الصحفي الإسباني جيرارد روميرو إن برشلونة وضع شروطًا غريبة في عقد اللاعب البولندي، منها فسخ التعاقد من طرف واحد بعد الموسم الثاني من العقد، مقابل تعويض مادي.

وهذا يعود لتقدم اللاعب البولندي في العمر حيث سيصل لعمر الـ34 في شهر أغسطس وهو ما تسبب في انتقاد جماهير برشلونة للصفقة.

أيضًا من ضمن شروط العقد هو تخفيض راتب ليفاندوفسكي مع برشلونة بعد نهاية الموسم الثاني، حال استمراره في الموسم الثالث وعدم رحيله.

وسيكون الشرط نفسه مستمرًا في العام الرابع من العقد، حيث سينخفض راتب ليفاندوفسكي مع برشلونة مجددا حال الاستمرار وعدم الرحيل قبل دخول العام الأخير.

سيدفع برشلونة للنجم البولندي 45 مليون يورو، إلى جانب 5 ملايين أخرى كحوافز إضافية، حيث وافق بايرن ميونخ على عرض الـ50 مليون يورو.

وسيوقع المهاجم البولندي مع برشلونة حتى صيف عام 2025 مع خيار التجديد لموسم آخر.