قال استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر إن الشحم الحيواني -سواء من خروف، أو مفرود، أو عجل- مصدر ممتاز للطاقة.

غير ضارة بالصحة:

وتابع النمر في تغريدات له عبر تويتر، أن تناول تلك الشحوم غير ضار على الصحة، حال توافر عدد من الشروط، منها، أن لا يكون هناك زيادة في الوزن، أو ارتفاع في الكوليسترول والدهون الثلاثية، مع ممارسة الرياضة بشكل يومي.

حماية القلب:

وأوصى ببعض الإرشادات لحماية شرايين القلب، منها، ممارسة الرياضة ٣٠دقيقة يوميًا والإكثار من تناول الخضراوات والفواكه، وتقليل الملح، والحفاظ على وزن صحي، ومراقبة السكر والضغط والكوليسترول، وعدم التدخين والابتعاد عن التوتر والضغط النفسي.