أوضحت الإدارة العامة للإرشاد الزراعي، الشروط التي يجب توفرها في أضحية العيد قبل ذبحها.

وبينت في تغريدة على حسابها الرسمي أنه لضمان سلامة الأضحية يجب التأكد من الصحة العامة للحيوان بحيث لا يكون هناك هزال أو ضعف أو فقدان للشهية.

الأرجل الخلفية والذيل:

وأضافت: “لضمان سلامة الأضحية يجب التأكد من عدم وجود إسهالات بالأرجل الخلفية أو تحت الذيل”.

فحص أضحية العيد بعد الذبح:

وفي وقت سابق؛ أوضحت إدارة الإرشاد الزراعي، الطريقة السليمة لذبح الأضحية، وكيفية إعطاء الذبيحة الوقت الكافي للإدماء.

وأشارت إلى أهمية التريث وإعطاء الحيوان الوقت الكافي لعملية الإدماء الكامل، وبعد السلخ نقوم بفحص القلب، والكبد، والكلى، والغدد اللمفاوية.

لون الجسم:

كما بينت أنه بعد الذبح والسلخ وتعليق الأضحية يجب التأكد من أن لون الجسم طبيعي، أما حال تغيره للأصفر أو للأحمر الداكن فهذا يدل على أن الأضحية كانت محمومة.

فحص داخلي:

ويتم الفحص الداخلي لـ أضحية العيد من خلال فحص القلب بشقوق عرضية؛ للتأكد من خلوه من الحويصلات الشريطية، كما يتم فحص الكبد من خلال التأكد من كونه طبيعيًّا وخاليًا من الأكياس المائية والخراريج أو الديدان الكبدية، وغيرها من العلامات المرضية.

وبعد ذلك يتم فحص الكلى للتأكد من عدم وجود أي التهابات، وأخيرًا يتم فحص الغدد الليمفاوية أمام الكبد، وبين الأفخاذ للتأكد من عدم وجود خراريج أو نزف أو تكلس.