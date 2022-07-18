أثار الإعلان عن صفقة انضمام إبراهيم الزبيدي إلى صفوف النادي الأهلي حالة من الجدل؛ بسبب ظهور شعار دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

شعار دوري المحترفين في الإعلان عن الصفقة:

وأعلن حساب النادي الأهلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن انضمام إبراهيم الزبيدي إلى الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم رياضي واحد، وظهر شعار دوري المحترفين في التصميم.

وتفاعل الإعلاميون والجماهير عبر “تويتر” مع هذا الأمر، وانتقدوا المسؤولين عن حساب النادي الرسمي بعد وضع شعار دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في حين أن الفريق سيشارك في دوري يلو الموسم المقبل.

وقال الناقد الرياضي عبدالرحمن الجماز: “شعار [يلو] يغيب عن قميص الزبيدي في إعلان تعاقد الأهلي معه.. وهو انتهاك لاتفاقية أندية يلو مع الراعي الرسمي”، وكتب الصحافي عايد العليوي: “الأصدقاء بالنادي الأهلي هذا شعار دوري المحترفين.. بس أقول”.

الأهلي يبدأ الاستعداد للموسم الجديد:

وأعلن الراقي عن استمرار الأوروغوياني روبرت سيبولدي مع الفريق الأول لكرة القدم لموسم رياضي آخر حتى عام 2023، ثم كشف عن البرنامج الإعدادي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وهبط الفريق الأول لكرة القدم إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، وتُعد هذه المرة الأولى في تاريخه الذي يهبط للدرجة الأدنى، وذلك بعدما أنهى الموسم في المركز قبل الأخير برصيد 32 نقطة.