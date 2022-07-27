كشف عدد من المواطنين عن تعرضهم للسرقة من قبل محتالين باسم شركات حجز مشهورة، وذلك بعد تقديم عروض خرافية للعملاء بخصومات كبيرة، ومن ثم يسحبون مبالغ بالآلاف من أرصدتهم في البنك بعد التعرف على معلومات عن بطاقات حساباتهم.

عمليات نصب

ودشن مواطنون وسمًا بعنوان “bookingcw”، يكشفون فيه تعرض البعض منهم لعمليات خداع ونصب من قبل عصابة محترفة في الاحتيال والسرقة، حيث تتصل بالعميل وتأخذ بيانات بطاقة البنك بحجة التسجيل، لكنها تسحب بعد ذلك أموالاً من أرصدتهم.

وحذر عالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، متابعيه على موقع “تويتر”، من الرد على رقم يبدأ بـ011520، قائلًا إنها عصابة تستخدم اسم شركات الحجوزات (بوكينج والمسافر..) لسرقة معلومات عملاء الحجوزات وبعدها يسحبون رصيدهم.

حيلة للسرقة

وقدم فهد البقمي الأكاديمي ومهتم بالتقنية والتجارة الإلكترونية، تحذيرًا للمواطنين في استخدام “بوكينج” خلال الأيام القادمة، مطالبًا إياهم باتخاذ الحيطة والحذر في التعامل لعدم السرقة من قبل العصابات.

وقال البقمي في تغريدة “احذروا من حيلة جديدة يستغلها الحرامية.. بعد حجزك يتواصلون معك بالواتساب ويحاولون إقناعك بأن بوكنيج يطلب منك تأكيد بيانات بطاقتك حتى لا تكون مسروقة أو مفقودة ويرسلون رابط وهمي شبيه بالرسمي وبشعار الموقع حتى تضع بيانات بطاقتك فيسرقون ما بها من رصيد”.

مناشدة

من جانبه، ناشد مغرد الجهات الأمنية المساعدة لاسترداد الأموال التي استولت عليها هذه العصابة بالحيلة والخداع.

ونصح آخرون بعدم التعامل مع الوسطاء غير المعروفين، واستبدال ذلك بحجز الفنادق واختيار الأفضل منها أونلاين، فهي طريقة آمنة لحفظ الأموال.