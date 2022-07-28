أثار فسخ نادي الزمالك المصري لعقد لاعبه التونسي حمدي النقاز اليوم الخميس، الجدل حول تلاعب نادي الأهلي باللوائح للتعاقد مع اللاعب التونسي في الموسم الماضي.

وكان الأهلي تعاقد مع النقاز من الزمالك في موسم 2021/2022، حيث لم يقيد الزمالك، اللاعب التونسي بسبب منعه من القيد على خلفية قضية عانى منها النادي المصري، لينضم المدافع التونسي إلى الأهلي.

احتجاج الهلال ضد مشاركة النقاز يعود للأذهان

نادي الهلال كان تقدم بشكوى ضد إشراك الأهلي للاعب التونسي، لكن لجنة الانضباط رفضت احتجاج الهلال وأكدت على قانونية مشاركة النقاز مع الأهلي.

والآن، وبعد إعلان الزمالك فسخ عقد اللاعب، انتقدت الجماهير عمل لجان اتحاد القدم السعودي المتمثلة في لجنة الانضباط ولجنة الاحتراف، كما انتقدوا النادي الأهلي بسبب التلاعب باللوائح وضم لاعب متعاقد في الأصل مع الزمالك.

الناقد الرياضي حمد الصويلحي تعليقًا على فسخ الزمالك لعقد اللاعب التونسي ورفض احتجاج الهلال وقتها: ” يا زمن الفضايح، وش بقى ما ظهر، الاتحاد السعودي ولجانه، كيف الحال ؟!”.

بينما ذكر حساب يحمل اسم أحمد الشمراني: ” نادي الزمالك وفي بيان رسمي فسخ عقد حمدي النقاز، قلناها من قبل ونكررها، الأهلي يتلاعب بالأنظمة، كيفما شاء، لأنه لم يجد من يوقفه بسبب هذا العبث والتحايل على الأنظمة”.

تفاصيل شكوى الفيصلي

وكشفت تقارير أن الفيصلي طالب في مذكرته الجديدة في قضية حمدي النقاز وبعد ظهور أدلة جديدة وتفعيله للمادة 157 من لائحة لجنة الانضباط ، طالب بتسريع الإجراءات للاستفادة من المدة المتبقية لانطلاق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بحسب ” الجزيرة”، كذلك بدأت إدارة الفيصلي بتفعيل المادة 157 من لائحة لجنة الانضباط بعد ظهور دليل جديد في قضية حمدي النقاز والتي سبق للنادي الرفع بالاحتجاج ضد مشاركته اثناء مجريات الموسم .