التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، اليوم، دولة السيد كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان وذلك في قصر مكسيموس مقر رئاسة الوزراء في العاصمة اليونانية أثينا.

وقد أقيمت لسمو ولي العهد مراسم استقبال رسمية.

اجتمع ثنائي:

وعقد سمو ولي العهد ودولة رئيس وزراء اليونان اجتماعاً ثنائياً رحب في بدايته دولة السيد كيرياكوس ميتسوتاكيس بسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في زيارته الحالية لليونان متمنياً له ومرافقيه طيب الإقامة، فيما عبر سمو ولي العهد عن سعادته بهذه الزيارة مقدراً الحفاوة وحسن الاستقبال.

وعقد سمو ولي العهد ودولة رئيس وزراء اليونان اجتماعاً موسعاً بحضور وفدي البلدين.

وجرى خلال الاجتماع الموسع استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، والفرص الواعدة في مختلف المجالات وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

موضوعات ذات اهتمام مشترك:

كما جرى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومستجدات الأحداث في المنطقة.

مذكرات تفاهم:

وقد شهد سمو ولي العهد ودولة رئيس الوزراء اليوناني توقيع اتفاقية إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي اليوناني.

كما شهد سمو ولي العهد ودولة رئيس الوزراء تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية بين البلدين وهي: اتفاقية في مجال الطاقة، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة، واتفاقية بشأن التعاون في مجال مكافحة الجريمة، واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين البلدين، ومذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصحي، واتفاقية للتعاون في المجال العسكري، ومذكرة تفاهم في مجال التعاون العلمي والتقني، وبرنامج تعاون فني في مجالات المقاييس والجودة، واتفاقية تعاون في مجال الوثائق والأرشفة، واتفاقية الكيبل البحري.