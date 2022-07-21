أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك الشوط الأول من مباراة الأهلي في نهائي كأس مصر لـ موسم 2020/2021 متفوقًا بهدفين دون رد.

الأهلي يُخطئ مرتين !

الهدف الأول كان أحرزه أحمد سيد ” زيزو” مستغلًا الخروج الخاطئ من الحارس محمد الشناوي في الدقيقة الخامسة.

وواصل الزمالك ضغطه، وسط تراجع غير مبرر من لاعبي المارد الأحمر، ليُضيف اللاعب إمام عاشور الهدف الثاني لنادي الزمالك من تصويبة قوية بالدقيقة الثلاثين بعد خطأ من مدافع المارد الأحمر، ياسر إبراهيم

وتُقام المباراة بين الفريقين على ملعب القاهرة الدولي.