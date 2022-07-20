تعتبر وظيفة شيخ الحرم من الوظائف المهمة المرتبطة بالحرمين الشريفين في الماضي، حيث كانت تشبه وظيفة المدير العام إلا أنها انتهت الآن.

يشبه المدير العام:

وسلطت دارة الملك عبد العزيز عبر حسابها على موقع تويتر الضوء على تلك المهمة، وقالت إن شيخ الحرم كان يشبه وقتها المدير العام، ولكن هذه الوظيفة لم تعد موجودة في وقتنا الحاضر، حيث إن الحرمين الشريفين صار لهما إدارة كاملة تقوم على شؤونهما كافة.

مهام شيخ الحرم:

وأكدت الدارة أن شيخ الحرم كان هو المسؤول عن الحرم، فلا يمكن العمل على إنشاء أي شيء جديد في أي من الحرمين من ترميم أو كسوة أو ما شابه ذلك، إلا بعد إبلاغه والاستئذان منه.