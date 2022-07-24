أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، عن صدور قرار مجلس إدارة الهيئة بتعيين المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد رئيسًا تنفيذيًّا للهيئة.

خبرة قيادية طويلة:

ويتمتع صالح الرشيد بخبرة قيادية طويلة، وشغل عددًا من المناصب العليا كان آخرها محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”.

من هو المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد؟

وشغل المهندس صالح الرشيد منصب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي حققت خلال قيادته لها، العديد من الإنجازات الملحوظة مثل تقدم ترتيب المملكة في مؤشر ريادة الأعمال NECI إلى المرتبة السابعة في عام 2018م بعدما كانت في المرتبة 41، وحصول المملكة على المركز الأول في استجابة الحكومة ورواد الأعمال لجائحة كورونـا من بين 44 دولة وفقـًا لتقرير Global Entrepreneurship Monitor حققت المملكة، عبر الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، إضافة إلى استمـرار نمـو المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ليصل عددهـا حتى نهـــاية مـايو 2022م إلى 774,262 بعـد أن كـان عددها 535,029 في إبريل 2019م، بنسبة نمو بلغت 44.7%. بالإضافة إلى نمو إجمالي الأجور للمنشآت بنسبة 28%.

نمو كبير للهيئة:

كما حققت الهيئة نموًّا كبيرًا في التمويل من البنوك وشركات التمويل للمنشآت بإجمالي تجاوز 200 مليار سعودي وبنسبة نمو 110%.

كذلك ساهم المهندس الرشيد في تطوير بيئة الاستثمار الجريء في المملكة “venture capital funds” عن طريق قيادة إنشاء الشركة السعودية للاستثمار الجريء SVC بحجم استثمارات بلغ 2.8 مليار ريال سعودي، وتأسيسه جمعية رأس المال الجريء والملكية الخاصة، وقد تحقق من ذلك وصـول المملكة للمرتبة الثانية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في قيمـة الاستثمار الجريء لعام 2021م، وقاد تأسيس بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في سد الفجوة التمويلية الاقتراضية بالشراكة مع البنوك العالمية المختصة في تمويل هذا النوع من المنشآت ذات المخاطر العالية، وإطلاق بوابة التمويل لربط الجهات التمويلية مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقد أسهمت البوابة في تمويل أكثر من 3 آلاف منشأة بقيمة تجاوزت 12 مليار ريـال.

وقاد المهندس صالح الرشيد تأسيس العديد من المراكز والخدمات لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، منها: مركز ذكاء، ومركز الامتياز التجاري إلى جانب شبكة ريادة الأعمال العالمية GEN، وساهم الرشيد في العديد من التحسينات التنظيمية لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة كنظام المشتريات الحكومية ومراجعة أكثر من 40 نظامًا ولائحة تنفيذية مثل نظام التجارة الإلكترونية ونظام الامتياز التجاري والمساهمة في اطلاق نظام الشركات الجديد، إلى جانب تقديم مناهج متخصصة في ريادة الأعمال في 19 جامعة سعودية وإعداد مناهج تفاعلية في أساسيات الابتكار وريادة الأعمال لطلاب المرحلتين الثانوية والجامعية.

مطارات الرياض:

وكان المهندس صالح الرشيد قد تولى، قبل ذلك، منصب الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض التي تتولى إدارة وتشغيل مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وقاد حينها الخصخصة والتحول المؤسسي بكامل جوانبه، ونتيجة لذلك تمكنت الشركة من زيادة كفاءة الإنفاق والتشغيل وتعظيم حجم الإيرادات، حيث حققت الشركة صافي ربح إضافي بزيادة 44% عن المخطط له.

وشهدت فترة المهندس الرشيد اطلاق التشغيل الفني والتجاري للصالة الداخلية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، تضمن ذلك، توظيف نظام حوكمة متكامل ساهم في تقليل أوقات الوصول بنسبة 22%، والبضائع بنسبة 29% خلال عام واحد فقط. وقد تمكن المطار من الحصول على المركز الأول بالمملكة في رضا المسافرين عام 2017م بحسب التقييم الصادر من هيئة الطيران المدني.

وقبل قيادة شركة مطارات الرياض تولى المهندس الرشيد إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، حيث أشرف على إدارة وإطلاق العديد من المبادرات والمشاريع لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع الصناعة، وقد حققت “مدن”، خلال قيادته، زيادة إجمالي الأراضي الصناعية المطورة إلى أكثر من الضعف، لتصل آنذاك، إلى أكثر من 190 مليون متر مربع.

تنمية متكاملة في المدن الصناعية:

وشهدت المدن الصناعية، في عهده، تنمية متكاملة على مستويات عدة شملت عمل المخططات الشاملة وتوحيد كود البناء لكافة الاستخدامات، وتطوير المدن الصناعية الخاصة واللوجستية وتطوير اللوائح فيها لتفعيل دور القطاع الخاص واستقطاب الشركات الصناعية والاستثمارية العالمية وتطوير شبكات النقل والربط بالسكك الحديدية ورفع مستوى الخدمات اللوجستية.

وتحت قيادة صالح الرشيد حصلت “مدن” على جائزة أفضل بيئة عمل على مستوى جميع الجهات الحكومية ولأعوام متتالية.

المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد حاصل على ماجستير تنفيذي EMBA في إدارة الأعمـال من معهد IMD في سويسـراء، وبكالوريوس علوم الحاسب وتقنية المعلومات من جامعة الملك سعود، وشهادات في القيادة المتقدمة من IMD, MIT, HARVARD.

يشار إلى أن المهندس صالح الرشيد له مشاركات حالية وسابقة في عضوية مجالس إدارات عدة جهات، منها:

الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، وصندوق الموارد البشرية “هدف”، والصندوق السعـودي للتنمية، والمركز الوطني للتنافسية، ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، وبنك المنشـآت الصغيرة والمتوسطة، ومجلس التنمية السياحي، ورئيس مجلس الشركة السعودية للاستثمـار الجـريء، والمـركـز السعودي للأعمال الاقتصادية، وغيرها من الجهات.