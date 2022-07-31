كشف صالح النعيمة، قائد نادي الهلال والمنتخب السعودي السابق، آخر تطورات حالته الصحية لجماهير الهلال.

وغرد النعيمة قائلًا عبر “تويتر”: “أشكر كل من سأل عني خلال المدة الماضية ودعا لي وجميع المرضى، مطمئنًا الجميع أنني بخير إن شاء الله وكل يوم أفضل من سابقه بفضل الله، داعيًا للجميع بدوام الصحة والعافية والسلامة”.

وكان النعيمة أجرى في فترة سابقة وبالتحديد في سبتمبر الماضي بعض الفحوصات في ظهره لمعاناته من بعض الآلام في ألمانيا.

وكان النعيمة حقق العديد من البطولات مع الهلال بجانب حصوله على لقب كأس أمم آسيا مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم.