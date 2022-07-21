يبدو أن الفترة المقبلة ستشهد فرض عقوبات ضد مسؤولين بنادي الاتحاد، بسبب صفقة انضمام المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله.

النصر يتقدم بشكوى

وتوترت العلاقة بين النصر وحمدالله والاتحاد، حيث تقدم بشكوى رسمية إلى لجنة الاحتراف ضد لاعبه السابق ومسؤولين اتحاديين رسميين، بسبب تسجيلات تظهر التفاوض معه، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

صحة تسجيلات الاتحاد وحمدالله

وتعقد لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، جلسة استماع بشأن هذه الأزمة، حيث يتواجد المدير التنفيذي بالعميد، حامد البلوي ومشعل السعيد، وتُشير تقارير إلى أن الجلسة مستمرة حتى الآن.

وكشف الإعلامي فلاح القحطاني تفاصيل الجلسة عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وقال: “بصمة الصوت ألغت كل محاولات الإنكار السابقة..!.. التكنولوجيا نعمة عظيمة”.

وقال نواف الآسيوي: “خاص وحصري.. المدير التنفيذي بالنادي الغربي أقرّ بإن التسجيلات صحيحة، وتم تسريب المكالمة عن طريق صديق مشترك بين اللاعب المغربي ومدير الكرة في النادي الغربي”.

وفي السياق ذاته، أثار المتحدث الرسمي السابق باسم النصر، سعود الصرامي حالة من الجدل بشأن العقوبة، وقال: “أول الأخبار المسربة في جلسة الاستماع، تأجيل النظر في القضية حتى نهاية المونديال!!”.