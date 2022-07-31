حثت المديرية العامة لـ صحة الرياض على ممارسة المزيد من الأنشطة البدنية للكبار والصغار للحفاظ على الصحة العامة.

ممارسة النشاط البدني:

وأشارت في إنفوجراف على حسابها الرسمي بتويتر إلى أن بعض التغيرات البسيطة قد توجه الأطفال إلى ممارسة النشاط البدني؛ ومنها:

ـ عدم ترك الأطفال الصغار أمام التلفزيون او الشاشات لساعات طويلة؛ لافتة إلى أن الأطفال أقل من عمر سنتين لا ينبغي لهم استعمال الشاشات للتسلية، ومن عمر 2: 4 سنوات، يجب ألا تجاوز ساعات استخدام الإلكترونيات ساعة واحدة يوميًّا.

ـ ممارسة الأنشطة اليومية المناسبة للأطفال؛ مثل: الجري، وركوب الدراجة، والوثب العالي، واستخدام السلالم، والسباحة، وكرة القدم.

ـ تشجيع الطفل بالتدرج لأداء نشاط بدني متوسط، لعالي الشدة لمدة 60 دقيقة يوميًّا.

ـ ممارسة الأنشطة مع كافة أفراد الأسرة لتحفيز الطفل.

4 مضاعفات خطيرة لـ السمنة على الأطفال:

وفي وقت سابق؛ حذر الدكتور عايض القحطاني، استشاري جراحة السمنة والمناظير، من 4 مضاعفات خطيرة للإصابة بالسمنة.

كما حذر القحطاني، خلال مداخلة إلى قناة الإخبارية، من ظهور علامة الاسمرار في الرقبة أو الإبط أو في مواضع أخرى، والتي تعدّ مؤشرًا على مرحلة ما قبل الإصابة بالسكري.

مضاعفات السمنة:

وأضاف القحطاني أن هذه المضاعفات منها، الشعور بالاختناق أثناء النوم وصعوبات المشي أو صعود الدرج وتشمّع الكبد وكذلك زيادة فرص الإصابة بالسرطان والأورام.