لا تزال توابع انتقال أحمد شراحيلي لنادي الاتحاد من نادي الشباب مستمرة، مع توقعات بتصعيد الأمر من قبل نادي الشباب للحصول على حقوقه.

تعود القصة إلى يناير الماضي، بعدما أعلن الشباب أنه لن يجدد عقد مدافعه بعدما فضّل الأخير الانتقال لنادٍ آخر.

وكان نادٍ عاصمي أرسل خطابًا إلى لجنة الاحتراف يطلب من خلاله كشف حساب للحوالات البنكية لـ اللاعب في آخر 8 شهور، كذلك استعد نفس النادي بإحضار لاعب من الفريق للإدلاء بشهادة أن اللاعب أخبره بأنه سوف يذهب للنادي الغربي، بحسب ما تناقلته التقارير.

قضية الشباب وشراحيلي تثير الجدل !

الجماهير عبر “تويتر” أكدت أن الكلام المقصود يشير إلى قضية الشباب مع الاتحاد بسبب انتقال شراحيلي لنادي الاتحاد بعد مماطلة مع الليث.

وفي وقت سابق، قال يعقوب المطير لـ برنامج ”ملعب SBC”: ”قضية شراحيلي بين الشباب والاتحاد تُشبه تفاوض البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب تشيلسي الإنجليزي في 2004 مع الإنجليزي آشلي كول لاعب آرسنال، وكان التفاوض وديًّا، لكن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عاقب مورينيو وتشيلسي وآشلي كول بسبب الإخلال بطريقة المفاوضات”.

وأضاف المطير: ”الاتحاد قد يعاقب إذا ثبت تفاوضه قبل الفترة الحرة للاعب، ولكن لا يمكن الحديث بشكل كامل عن القضية لأنها منظورة حاليًّا”.

وكان عبدالله الخليفة، وكيل أعمال أحمد شراحيلي، علق على ما تردد قائلًا عبر حسابه في “تويتر”: “على رسلكم يا قوم”.