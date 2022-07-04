أعلن الرئيس العام لرئاسة شؤون الحرمين الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس صدور التوجيه السامي الكريم بتسليم كسوة الكعبة المشرفة يوم العاشر من ذي الحجة واستبدال الكسوة غرة محرم.

تسليم كسوة الكعبة

وأعلن الشيخ السديس، اليوم الاثنين، صدور التوجيه الكريم بأن يكون تسليم كسوة الكعبة المشرفة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – لكبير سدنة بيت الله الحرام في يوم عيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من شهر ذي الحجة للعام 1443هـ.

كما تضمن التوجيه السامي الكريم أن يكون موعد استبدالها غرة محرم من العام 1444هـ