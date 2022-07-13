يبدو أن نادي النصر يفكر في التعاقد مع أحد لاعبي نادي إنتر ميلان الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب ما ذكره موقع Cmdotcom فإن النجم التشيلي أليكسيس سانشيز على رادار النصر حيث قد يفكر في الانتقال لأصفر الرياض بعد رفضه لعروض من أندية غلطة سراي التركي وفياريال الإسباني ومارسيليا الفرنسي.

النصر يُراقب نجم الإنتر:

وأكد موقع Inter News الإيطالي أن إدارة أصفر الرياض برئاسة مسلي آل معمر ستبذل قصارى جهدها لإقناع اللاعب التشيلي بالانضمام للأصفر.

ويلعب سانشيز في صفوف نادي إنتر ميلان منذ عام 2020 قادمًا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكان أصفر الرياض تعاقد مع كل من الكولومبي دايفيد أوسبينا حارس مرمى نابولي الإيطالي والإيفواري غيسلان كونان.