ستتجه أنظار إدارة نادي الاتحاد للتعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل، بعد رفض ضم المغربي أشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك المصري السابق.

أشرف بن شرقي يغادر الزمالك:

وكان اللاعب المغربي صاحب الـ28 سنة غادر نادي الزمالك الخميس الماضي، بعد الفوز بلقب كأس مصر لـ موسم 2020/ 2021 على حساب النادي الأهلي.

ويُفكر العميد في ضم النيجيري فيكتور موسيس لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي السابق وضم البرتغالي جوتا لاعب سيلتك الإسكتلندي.

جماهير الاتحاد رفضت الصفقة؛ كون للاعب المغربي فترة سابقة مع نادي الهلال لم يكن موفقًا فيها.

وذكرت الجماهير أن مستوى اللاعب عادي ولا يستحق التفكير فيه.