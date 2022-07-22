لا يزال نادي الاتحاد يسعى للتعاقد مع صفقتين، بعد حسمه لصفقة المصري طارق حامد قادمًا من نادي الزمالك المصري.

وذكر أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك، أن “طارق حامد خضع للتحقيق وتعرض لعقوبة هي الأكبر في تاريخ النادي واللاعب تقبل العقوبة واحترمها، حيث تم خصم 50% من قيمة عقده، كعقوبة موقعة على اللاعب، وهى الأكبر في تاريخ الزمالك”.

ماذا يريد العميد بسوق الانتقالات الصيفية ؟

وتوجد رغبة اتحادية أيضًا في ضم مدافع قوي وجيد بجانب المصري أحمد حجازي، مع ضم أحمد بامسعود ظهير أيسر فريق الفيحاء خلال ميركاتو الصيف.

نونو سانتو كان رغب في رحيل الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي وضم حارس آخر، وهو ما لا تحبذه إدارة الحائلي كون الحارس كان عنصرًا فعالًا مع العميد بالموسم الماضي رغم خسارة لقب الدوري.

الخلاف الثاني حول صفقة المصري طارق حامد لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، حيث لا يرغب المدرب البرتغالي في ضمه، بينما ترغب إدارة أنمار الحائلي في تفعيل العقد وإتمام الصفقة.