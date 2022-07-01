يرغب نادي الهلال في التعاقد مع صفقتين من الدوري الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويريد الزعيم التعاقد مع البرازيلي جواو بيدرو لاعب نادي كالياري الإيطالي، والإيطالي أندريا بيلوتي لاعب نادي تورينو الإيطالي السابق.

تفاصيل الصفقتين:

وذكرت صحيفة Calcio News 24 أن الهلال دخل في مفاوضات مع نادي كالياري، والأخير يطلب مبلغ ما بين 7 إلى 8 مليون يورو للموافقة على انتقال جواو بيدرو.

كذلك يرغب الزعيم في ضم بيلوتي الذي لعب 251 مباراة، وسجل 113 هدفًا وصنع 28 هدفًا.

وكان أزرق الرياض تُوج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2021/ 2022 بعد منافسة شرسة مع نادي الاتحاد.