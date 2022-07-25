أعلنت الشركة السعودية لصناعة الورق عن النتائج المالية للربع الثاني من 2022 حيث سجلت أرباحاً بلغت 21.06 مليون ريال مقابل أرباح 15.14 مليون ريال عن الربع المماثل من 2021 بارتفاع 39%.

ارتفاع صافي الأرباح

وقالت الشركة في بيان لها على “تداول”: “يعود سبب ارتفاع صافي ربح الشركة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى الزيادة في المبيعات وتحقيق أرباح رأسمالية نتيجة بيع إحدى الأراضي المملوكة للشركة, وذلك على الرغم من مشاكل سلاسل الإمداد العالمية التي تفاقمت في الربع الحالي والنقص في المعروض من اللب في الأسواق العالمية بسبب كثرة التوترات وعدم الاستقرار الاقتصادي عالميا, الأمر الذي نتج عنه ارتفاع غير مسبوق في أسعار اللب وبذلت الشركة جهودا كبيرة لتأمين الاحتياج السوق الداخلي من لفات الورق الصحي والمنتج النهائي”.

وبالأمس أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة منخفضاً 12.83 نقطة ليقفل عند مستوى 11975.14 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 5.1 مليارات ريال.

مؤشر الأسهم السعودية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 152 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 310 آلاف صفقة، سجلت فيها أسهم 142 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 60 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: سلامة، والنايفات، وأملاك، وبحر العرب، وجازادكو الأكثر ارتفاعًا. أما أسهم شركات: المتحدة للتأمين، وأكوا باور، وسدافكو، والخزف السعودي، والوطنية للتعليم الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و9.92%.

وكانت أسهم شركات: سلامة، والنايفات، وأملاك، وبحر العرب، وجازادكو الأكثر ارتفاعًا. أما أسهم شركات: المتحدة للتأمين، وأكوا باور، وسدافكو، والخزف السعودي، والوطنية للتعليم الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و9.92%.

فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، والإنماء، والراجحي، وكيان السعودية، والجزيرة الأكثر نشاطًا بالكمية. وكانت أسهم شركات: الراجحي، وبحر العرب، ودار الأركان، وشركة الاتصالات السعودية، والإنماء الأكثر نشاطًا في القيمة.

السوق الموازية

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعًا 95.38 نقطة ليقفل عند مستوى 21056.03 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 27.2 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 520 ألف سهم تقاسمتها 2517 صفقة.