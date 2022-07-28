صوت المطر يمثل بالنسبة للكثيرين مصدرًا للبهجة والفرحة فهو يبعث في النفس الأمل في أن القادم دائمًا سيكون أفضل إن شاء الله، ولذا يحرص الكثير من المواطنين على توثيق لحظات هطول أمطار الخير والبركة التي تسقط على مساحات واسعة من المملكة بشكل متفاوت.

امطار وادي مليح شمال #تنومه قبل قليل س ٢.٣٠ م الخميس ٢٩ ذي الحجة ١٤٤٣ شمال #ابها_الان #عسير pic.twitter.com/l0Yg90cJ5R — مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) July 28, 2022

صوت المطر في تنومة

ووثق مقطع فيديو متداول أمطار وادي مليح شمال محافظة تنومة في منطقة عسير جنوب المملكة، والتي هطلت اليوم الخميس وتحديدًا الساعة 2.30 بعد الظهر.

ويشهد العديد من مناطق المملكة هطول الأمطار الصيفية المصحوبة بالرياح الشديدة التي قد تحد الرؤية الأفقية إلى حد كبير وسط تنبيهات من الدفاع المدني ومركز عمليات 911 لتوخي الحيطة والحذر.

توقعات طقس اليوم

وتوقع المركز الوطني لـ الأرصاد في تقريره عن طقس اليوم الخميس، أن تستمر فرصة هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق جازان، وعسير والباحة.

وبحسب تقرير الأرصاد، لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مرتفعات منطقتي نجران ومكة المكرمة يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية (جدة، الليث، القنفذة) وكذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.