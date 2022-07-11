يبدو أن خديجة ابنة الفنانة المصرية حلا شيحة ستأخذ نصيبًا من شهرة والدتها كما أخذت نصيبًا وافرًا من شكلها وإطلالتها للدرجة التي جعلت البعض يخلط بين الفنانة وابنتها.

صورة ابنة حلا شيحة

ونشرت الفنانة المصرية صورة لوالدها مع أحفاده وظهرت في الصورة الابنة الكبرى خديجة بلا حجاب فظن الجمهور المتابع أن حلا قامت بخلع الحجاب مجددًا.

وشاركت الفنانة المصرية الصورة عبر انستقرام لكن بعد حالة الجدل التي ثارت حولها قامت بحذفها دون توضيح للسبب أو التجاوب مع تعليقات المتابعين.

حجاب أم شال ؟

بدوره قال الفنان أحمد شيحة والد حلا إن ابنته لم ترتدِ الحجاب حتى تخلعه بل تضع غطاء للشعر “شال” مشيرًا إلى أنها لم تعتزل الفن.

من هي حلا شيحة ؟

هي ممثلة مصرية ولدت لأم لبنانية في الإسكندرية ولها 3 شقيقات هم رشا وهنا ومايا وهي ابنة الفنان التشكيلي أحمد شيحة. عرف الجمهور حلا للمرة الأولى مع الفنان حسين فهمي في مسلسل كلمات فيما كان فيلم ليه خلتني أحبك هو أول أفلامها ثم بعد ذلك السلم والثعبان ثم اللمبي الذي حقق نجاحاً كبيراً.

عملت حلا في فيلم عريس من جهة أمنية أمام الفنان عادل إمام، ثم ارتدت الحجاب وظهرت بالحجاب مع الفنان عامر منيب في فيلم كامل الأوصاف. تزوجت حلا من هاني عادل، أحد أعضاء فريق وسط البلد ولكن الزواج لم يدم طويلاً وتم الطلاق، بعد ذلك، أعلنت اعتزالها الفن وارتدت النقاب. تزوجت للمرة الثانية من الكندي ستيف مارك والذي أنجبت منه 4 أطفال.