تواصل قوات الحرس الوطني جهودها في تقديم العون والمساعدة لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة خلال موسم الحج من كل عام.

وقد نشر الحرس صورة من الذاكرة لأحد الضباط وهو يقدم المساعدة للحجيج في موسم حج 1397 هـ أي قبل ما يصل إلى 46 عامًا في إشارة إلى استمرار وتكامل هذه المهمة على مدى عقود.

جهود الحرس الوطني في الحج

وتشارك قوات وزارة الحرس الوطني في موسم حج العام هذا العام 1443هـ، بالعديد من المهام الأمنية المناطة بها ضمن الجهود والأعمال التي تقوم بها مختلف الجهات الحكومية لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

وتقوم الوزارة ضمن المهام الأمنية المسندة إليها بالحفاظ على سلامة وراحة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة، كما تشارك في تنظيم المشاة وإدارة الحشود لساحات المسجد الحرام الشمالية، بالإضافة إلى تنظيم الحشود المتجهة إلى جسر الجمرات في مشعر منى، والمهام الأمنية بمنطقة الحرم المكي الشريف والمدينة المنورة.

رعاية ضيوف الرحمن

ويأتي ذلك في ظل توفير الرعاية والتسهيلات الكبرى من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – لضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة، وبإشراف مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني.