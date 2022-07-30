أنهى البرتغالي كريستيانو رونالدو الجدل المثار مؤخرًا حول اقترابه من مغادرة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في صيف 2022.

وكان نادي نابولي الإيطالي فكّر في ضم النجم البرتغالي صاحب الـ37 عامًا.

ونشر رونالدو صورة له صورة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، توضح عودته إلى التدريبات الجماعية مع المستبعدين من موقعة أتلتيكو مدريد الإسباني، الودية.

رونالدو لن يرحل:

وقال رونالدو عن الصورة: العمل في تقدم”، حيث يستعد إلى العودة وفق تصريحات سابقة له، إلى المشاركة مع مانشستر يونايتد في الودية المقبلة أمام رايو فاليكانو الإسباني.

وفي وقت سابق،أكد إنريكي سيريزو، رئيس نادي أتلتيكو مدريد، أن فريقه لم يتفاوض مع النجم كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال سيريزو: “لا أعرف من اخترع قصة كريستيانو رونالدو، من المستحيل عمليًّا أن يأتي إلى أتليتكو مدريد”.

ودشنت جماهير الأتلتيكو وسمًا عبر “تويتر” بعنوان Contra Cr7 أو ضد قدوم النجم البرتغالي بالإسبانية، مما يعني رفضهم التام للصفقة بحسب ما ذكرته صحيفة Daily Mail البريطانية.