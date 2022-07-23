تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لـ قميص اللاعب المصري طارق حامد مع نادي الاتحاد، الذي يحمل رقم 3 بعدما رحل عن نادي الزمالك المصري بصورة رسمية.

اللاعب المصري قريب من الالتحاق بمعسكر الزمالك

ونُشرت صورة قميص اللاعب المصري عبر حساب مشاري الفهيد في “تويتر” لتفسر أن اللاعب أصبح قريبًا من الانضمام لمعسكر العميد في النمسا تحضيرًا للموسم الجديد.

وودع اللاعب حامد لاعبي نادي الزمالك اليوم السبت في مقر تدريبات الفريق بمقر النادي في منطقة ميت عقبة بمحافظة الجيزة المصرية.

طارق حامد يتنازل عن بقية مستحقاته

وقبل رحيله عن الزمالك تنازل طارق حامد عن مستحقاته لدى النادي البالغه 8.5 ملايين جنيه مصري وفقًا لما ذكرته الناقدة الرياضية المصرية سارة عبدالباقي والمقربة من فريق الزمالك.

حامد لعب للزمالك من عام 2014 إلى 2022 محققًا الفوز بمجموعة من البطولات مثل الدوري المصري وكأس مصر والكونفيدرالية الإفريقية والسوبر الإفريقي.