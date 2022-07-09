تحت عنوان “بردًا وسلامًا يا حاج” نشرت وزارة الصحة صورة لأحد منسوبيها وهو يداوي أحد ضيوف الرحمن من أثر الإجهاد الحراري الذي تعرض له أثناء أداء المناسك يوم أمس الجمعة، يوم عرفة.

غرفة قيادة وتحكم:

وجهَّزَتْ وزارةُ الصحةِ غرفةَ القيادة والتحكم بمستشفى منى الطوارئ التي تُعَدُّ مركزًا لرصد مؤشرات الحالة الصحية والإنذار المبكر والتوجيه والمتابعة للقرارات الإستراتيجية الصحية من خلال شبكة معلومات واتصالات متقدمة.

منصة معلومات:

وتُعَدُّ الغرفةُ، منصةَ المعلومات الرئيسيّة “للصحة” في الحج، تجري من خلالها متابعةُ الحالة الصحية للحجاج على مدار الساعة من خلال منصات ذكاء أعمال تستقي بياناتِها بصورة آلية من الأنظمة الصحية الإلكترونية المختلفة؛ كأنظمة المستشفيات والمراكز الصحية بمنطقة المشاعر والعاصمة المقدسة والمدينة المنورة وجدة والطائف، إضافةً إلى الأنظمة المركزية؛ مثل نظام مراقبة انتشار الأمراض الوبائية والمعدية والتحصينات، ونظام الإحالة، ونظام القوى العاملة والتموين الطبي بالحج.

وتُعْرَضُ الأنظمة بصورة لحظية الأَسِّرَّةُ الشاغرة في كل مرفق، واتخاذ قرارات إعادة توزيع المنومين تكتيكيًّا أو حسب الحاجة المرضية، كما تجري متابعةُ مدى الازدحام ومعدلات الانتظار لخِدْمَاتِ الطوارئ والعيادات، ومتابعة أنواع الأمراض والمشكلات الصحية والمؤشرات الصحية وتوزيعها في منطقة المشاعر، لاستشراف أي إنذار صحي مبكر لأحداث تَتَطَلَّبُ التدخلَ بالمساندة أو الاستكشاف الميداني.

كما أنها تضمُّ شاشاتٍ كبيرةً تعملُ على مدار الساعة بكوادر سعودية مؤهلة؛ لتوضيح حالات المستشفيات، ومواقع تنقلات سيارات الإسعاف، ومهابط الإخلاء الطبي ومراقبة ومتابعة منصات ومؤشرات عدة.