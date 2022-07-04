نشر الدفاع المدني، عدة صور توثق استعداداته وآلياته خلال حفل قوات أمن الحج المشاركة في حفظ أمن وسلامة ضيوف الرحمن.

استعدادات القوات الأمنية

وأظهرت الصور، استعدادات قوات الدفاع المدني وجاهزيتهم الفائقة، لتوفير الأمن والأمان لضيوف الرحمن منذ قدومهم وحتى مغادرتهم بسلام إلى بلادهم.

خطة أمنية محكمة

وتضع المملكة خطة أمنية منظمة ومحكمة من أجل المحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام، لأداء نسكهم بكل يسر وسهولة.

كما أن المملكة سخرت ووفرت كل ما من شأنه مساعدة ضيوف الرحمن على أداء المناسك بسهولة ويسر وأمن وأمان.