ألقت شرطة محافظة ظهران الجنوب بمنطقة عسير القبض على شخص لتطاوله على الذات الإلهية. وأفاد الأمن العام أن الشخص يعاني من اعتلالات نفسية وتمت إحالته إلى جهة الاختصاص.

وكانت حالة من الغضب سادت مواقع التواصل بعد تداول مقطع فيديو لأحد الأشخاص يسب الذات الإلهية والكعبة المشرفة ويقذف الشعب السعودي.

وعبر موقع “تويتر” انطلق وسمٌ يطالب بضرورة القبض على هذا الشخص، ومعاقبته والقصاص منه حتى يكون عبرة لغيره، معربين عن استنكارهم الشديد للتطاول على الله والكعبة المشرفة، بينما رجح البعض أنه مريض مطالبين بالقبض عليه والكشف على قواه العقلية.