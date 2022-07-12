أعلنت الاستخبارات الأوكرانية، اعتقال جاسوس يعمل لصالح القوات الروسية والانفصاليين في مدينة زاباروجيا جنوبي البلاد.

معلومات عن مواقع القوات

وحسب شبكة “سكاي نيوز عربية”، قالت خدمة أمن أوكرانيا، التي تعد إحدى أجهزة الاستخبارات في البلاد، إن “الجاسوس” قدم للروس معلومات عن مواقع القوات الأوكرانية.

وأضافت أنه من سكان مدينة أوديسا الجنوبية المطلة على البحر الأسود، لافتة إلى أنه تم اعتقاله في مدينة زاباروجيا المجاورة، بينما كان يحاول السفر إلى جمهورية دونيتسك الانفصالية في الشرق.

حملة تبرعات

وأشار جهاز الأمن الأوكراني، إلى أن هذا الشخص تواصل مع قيادة دونيتسك، ونظم حملة تبرعات لجيشها، وفي وقت لاحق، كان من المفترض أن يسافر إليها من أجل أداء القسم هناك.

وأوضح الجهاز أن هذا الجاسوس كانت بحوزته معلومات عن حشود القوات الأوكرانية وتحركاتها في منطقة أوديسا، مشيرًا إلى أنه حصل عليها عن طريق اتصالاته مع الحكومة المحلية هناك.