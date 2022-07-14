تمكن مركز الضبط الأمني بالجوة في محافظة سراة عبيدة من القبض على مواطن بحوزته (35) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وأفاد الأمن العام أنه جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية وأحيل إلى جهة الاختصاص.