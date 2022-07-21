قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية الهندية بمنطقة عسير، بحوزته (33) كيلوجرامًا من مادة القات المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.