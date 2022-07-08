ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (10) مخالفين لنظام البيئة، (5) مواطنين، و (5) مقيمين من الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي (300) متن من الإبل، و(550) رأسًا من الأغنام، في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

غرامات:

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي، أنه طُبقت الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكدة أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل متن، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام تصل إلى 200 ريال لكل رأس.

أرقام البلاغات:

وحثت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.