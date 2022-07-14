أعلن المرور السعودي، ضبط 1380 مخالفة، لوقوفها في الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارة المرور في جميع مناطق المملكة، لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة. وأهابت إدارات المرور الجميع بالتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

التجاوز من أكتاف الطريق

وفي وقت سابق؛ جدد المرور السعودي التحذير من التجاوز من أكتاف الطريق لما يسببه من مخاطر محتملة على حركة السير وقائدي المركبات. ونشر المرور إنفوجراف يتضمن مخاطر التجاوز من أكتاف الطريق والتي منها وقوع حوادث السير التي قد تنتج عنها إصابات في الأرواح والممتلكات.

وتتضمن المخاطر ما يلي:

احتمال وقوع حوادث سير.

إرباك حركة السير.

تعطيل سير مركبات الطوارئ.

ويحظر نظام المرور إتلاف علامات الطريق والعاكسات والشاخصات، أو العبث بها، أو نقلها، أو القيام بأي تصرف يجعلها أقل أهمية ووضوحًا، أو يؤدي إلى الإخلال بالمفهوم العام المتفق عليه دوليًّا.