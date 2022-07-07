ضبطت الإدارة العامة للمرور 1663 مركبة مخالفة بالوقوف في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة؛ في إطار حملاتها الميدانية لضبط المخالفات على مستوى المملكة.

وأكدت في تغريدة على صفحتها الرسمية بتويتر استمرار الحملات الميدانية لضبط المخالفات المرورية في المملكة؛ مهيبة بالمواطنين والمقيمين بالتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

تنبيه من المرور لقائدي المركبات

وفي وقت سابق، دعت قيادة قوات أمن الحج لشؤون المرور، قائدي المركبات إلى اتباع تعليمات دخول المركبات خلال موسم الحج، حرصًا على تعزيز انسيابية الحركة المرورية في المشاعر المقدسة.

وأشارت في مقطع فيديو على صفحتها الرسمية بتويتر، إلى أهمية التأكد من التصاريح على مداخل العاصمة المقدسة، وإتمام الإجراءات لتسهيل وتيسير الحركة المرورية.

تأهيل 1500 عامل بمنظومة تفويج الحجاج

من جهة أخرى أعلنت وزارة الحج والعمرة، عن مساهمتها بالتعاون مع مؤسسة صالح عبدالله كامل الإنسانية، في تأهيل 1500 من العاملين في منظومة تفويج ضيوف الرحمن.

وقالت وزارة الحج في إنفوجراف على حسابها بموقع “تويتر”، إنه تم تأهيل 1500 من العاملين عبر 39 دورة تدريبية، لخدمة الحجاج في مسارات التفويج.

إعادة 111 ألف مخالف

وقد أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، أن عدد العاملين في خدمة ضيوف الرحمن يتجاوز 150 ألفاً من رجال الأمن والعاملين في الميدان، منوهاً إلى أنه تم ضبط أكثر من 2500 مخالف لنظامي الإقامة وأمن الحدود من جنسيات مختلفة في مدينة مكة المكرمة يشتبه في محاولتهم دخول المشاعر لأداء الحج دون تصريح، كما تم ضبط 19 ناقلاً لمخالفي أنظمة الحج وتم ضبط أكثر من 76 حملة وإعلان وهمي للحج.

القبض على المخالفين

وبيّن خلال مؤتمر صحفي اليوم أنه تمت إعادة ما يزيد عن 111 ألف مخالف وأكثر من 68 ألف مركبة غير مرخص لها بدخول مكة المكرمة.

وعن الخدمات ذكر أن أحمال الكهرباء في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال حج هذا العام تقدر بما يزيد عن 3800 ميقاوات، فيما سوف يتم ضخ قرابة 20 مليون متر مكعب من المياه خلال شهر ذي الحجة.