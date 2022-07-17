كشفت وزارة الداخلية عن ضبط 19 شخصًا خالفوا نظام البيئة في عدد من مناطق المملكة خلال أسبوع واحد.

وضبطت قوات الأمن البيئي 13 مخالفًا لرعيهم 192 متنًا من الإبل، و200 رأس من الأغنام. كما تم ضبط 4 مخالفين لنظام البيئة لنقلهم الرمال، وتجريف التربة، دون ترخيص في منطقة الرياض.

وضبطت قوات الأمن البيئي مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم 10 أمتار مكعبة من الحطب المحلي لأغراض تجارية في تبوك. وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.