كشفت وزارة الداخلية عن ضبط 19 شخصًا خالفوا نظام البيئة في عدد من مناطق المملكة خلال أسبوع واحد.
خلال أسبوع.. ضبط (19) مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة.
@SFES_KSA#لأجل_بيئة_مستدامة pic.twitter.com/I79Vptrbom
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) July 17, 2022
وضبطت قوات الأمن البيئي 13 مخالفًا لرعيهم 192 متنًا من الإبل، و200 رأس من الأغنام. كما تم ضبط 4 مخالفين لنظام البيئة لنقلهم الرمال، وتجريف التربة، دون ترخيص في منطقة الرياض.
وضبطت قوات الأمن البيئي مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم 10 أمتار مكعبة من الحطب المحلي لأغراض تجارية في تبوك. وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.
اترك تعليقاً