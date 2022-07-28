تواصل الإدارة العامة للمرور حملاتها الميدانية لضبط حالات المخالفات المختلفة في كافة أنحاء المملكة.

وأعلنت المرور ضبط 1917 مركبة مخالفة قام أصحابها بالوقوف في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المملكة في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الاماكن المخصصة لهذه الفئة.

وأهابت إدارات المرور بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في النظام.



وفي وقت سابق؛ حذرت الإدارة العامة للمرور من محاولة عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها؛ لما يترتب عليه من مخاطر جسيمة.

تصرف جسيم:

وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها تصرف جسيم يعرض حياتك للخطر، ويعد مخالفة مرورية”.

غرامة تصل 10 آلاف ريال:

وأشارت إلى أن غرامة عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها تتراوح بين 5: 10 آلاف ريال.