تواصل الإدارة العامة لـ المرور حملاتها الميدانية لضبط المخالفات في مناطق المملكة.

وأعلن المرور ضبط 270 دراجة آلية مخالفة لنظام المرور، في عدد من مناطق المملكة. وأهابت الإدارة العامة للمرور بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

ضبط قائدة مركبة حاولت الاصطدام بأخرى على طريق سريع

وفي وقت سابق؛ تفاعلت الإدارة العامة للمرور، مع مقطع فيديو يُظهر قيام قائدة مركبة بتعمّد الاقتراب من إحدى السيارات من أجل الاصطدام بها.

تفادي حادث التصادم

وأوضحت مقدمة البلاغ، أن قائدة المركبة حاولت الاقتراب من سيارتها للاصطدام بها، فيما حاولت الابتعاد عنها لتجنب هذا الأمر.

ضبط قائدة المركبة

وأكدت الإدارة العامة للمرور، أنه تم ضبط قائدة المركبة، وتطبيق العقوبات المقررة بالنظام بحقها.

طريقة الاعتراض إلكترونيًّا على المخالفات

وأعادت الإدارة العامة للمرور توضيح طريقة الاعتراض إلكترونيًّا على المخالفات التي رصدها من قبل رجال المرور أو الرصد الآلي.

وأشارت إلى أن خطوات الاعتراض تتمثل في:

ـ الدخول على حساب المستخدم في منصة أبشر.

ـ الدخول على خدماتي.

ـ اختيار المرور.

ـ الاعتراض على المخالفات المرورية.

جاء ذلك ردًّا على استفسار أحد المتابعين عن كيفية الاعتراض على مخالفة عدم وجود تأمين.