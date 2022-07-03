أعلنت الإدارة العامة للمرور ضبط 390 دراجة آلية مخالفة في عدد من مناطق المملكة؛ في إطار الحملات الميدانية المستمرة.

وأهابت الإدارة العامة بالمواطنين التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظم المرور.

الدراجات الآلية:

وتأتي هذه الحملة ضمن جهود إدارات المرور في مختلف مناطق المملكة، وسط تشديدات بالتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

ويعرف نظام المرور الدراجات الآلية بأنها كل مركبة ذات عجلتين أو أكثر مجهزة بمحرك آلي، ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء، وقد يلحق بها عربة، وليست مصممة على شكل سيارة.

استمرار حملات الضبط:

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة المرور استمرار تنفيذ الحملة الميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة، بمختلف مناطق المملكة.

وبينت في تغريدة على حسابها الرسمي، أن عدد الدراجات المخالفة التي تم ضبطها بلغ 1322 دراجة.