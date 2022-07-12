تواصل قوات الأمن العام جهودها لمكافحة التسول في كافة أنحاء المملكة من خلال حملات الرصد والضبط الميداني.

و أعلن الأمن العام ضبط مواطنة بعد قيامها بالتسول من المارة في الطرقات العامة.

ضبط عاملي نظافة لقيامهم بالتسول

كما تم رصد وضبط مقيمين من الجنسية البنجلاديشية تابعين لإحدى شركات النظافة؛ بعد قيامهما بالتسول بشكل مباشر من قائدي المركبات.

ورصدت قوات الأمن العام مقيمة من الجنسية اللبنانية وتم ضبطها بعد قيامها بالتسول بشكل مباشر من أمام أحد المحلات التجارية. ويهيب الأمن العام بالمواطنين التعاون والإبلاغ عن حالات التسول.